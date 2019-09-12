Новак высказался за единый подход к инвестициям в обеспечении мира энергоносителями

Ему был задан вопрос, что именно внушает ему наибольшие опасения на мировом рынке энергоносителей. "Если вы имеете в виду баланс между спросом и предложением, то меня беспокоит краткосрочная перспектива - зимний период, когда предложение сокращается, и нам приходится внимательно отслеживать ситуацию", - ответил министр энергетики РФ, слова которого телекомпания приводит на английском языке.

"Если говорить о ситуации [на рынке энергоносителей в мире] в целом, то, конечно же, чтобы обеспечить свои потребности в энергии, человечеству нужно уделять главное внимание инвестициям", - отметил Новак. "Нам, в конечном счете, требуются стабильные правила игры, которые не будут меняться после принятия [соответствующих] решений. Мы знаем, о чем именно мы говорим, и вы [США] тоже это понимаете. Мне кажется, что нам нужно выработать единый подход к вопросу стабильных инвестиций в энергетику", - заключил Новак, который принимал участие в проходившем в Абу-Даби заседании министров мониторингового комитета ОПЕК +, в который входит и Россия.

Страны ОПЕК+ по итогам заседания отложили переговоры о дополнительном сокращении добычи на неопределенный срок. Вместо этого несколько стран альянса, которые прежде свои квоты недовыполняли, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тысяч баррелей в сутки. Ускорить сокращение добычи в рамках Венского соглашения обязалась и Россия. Встреча министров мониторингового комитета в четверг в Абу-Даби оказалась одной из самых коротких за три года действия соглашения. Вместо привычных 5-7 часов в этот раз консультации уложились всего в два часа.