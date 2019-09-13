Путин поручил кабмину заложить расходы на восстановление жилья под Иркутском в бюджет

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России заявил, что восстанавливать эту инфраструктуру необходимо "самым лучшим образом, делая ее более современной и более удобной". "Все работы должны быть завершены в 2023 году", - добавил премьер.

"Предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области", - говорится в перечне поручений.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть в федеральном бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов средства на восстановление жилья и инфраструктуры, пострадавшей от паводка в Иркутской области. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам своей рабочей поездки в регион, которая состоялась 2 сентября.

Также глава государства рекомендовал правительству Иркутской области принять меры по оплате хозяйствующим субъектам, включая ООО "Московский тракт", работ, выполненных для ликвидации последствий наводнения. Путин рекомендовал властям региона обеспечить оборудование контейнерных площадок и вывоз твердых коммунальных отходов из села Куда.

Верховному суду РФ глава государства указал на необходимость в целях своевременного рассмотрения судебных дел районными судами Иркутской области, защиты прав и законных интересов граждан обеспечить временное возложение обязанностей отсутствующих судей районных судов на судей других районных судов региона и судей, находящихся в отставке.

Расселение домов

Президент также поручил Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области решить вопрос с расселением домов из зон, где существует риск подтопления.

"Обеспечить завершение обследования жилых помещений граждан, пострадавших от наводнения, в том числе повторно обратившихся, с учетом необходимости принятия решений о переселении граждан из таких домов, признанных пригодными для проживания, но расположенных в зонах затопления и подтопления, а также отдельно стоящих домов на улицах, где большинство жилых домов разрушено в результате наводнения или подлежит сносу", - говорится в перечне поручений. Доклад по этому вопросу президент ждет к 25 сентября.

Путин также поручил завершить работы по персонифицированному учету граждан, нуждающихся в жилье, в том числе с учетом строительства новых домов на выделенных для этой цели земельных участках, а также граждан, чье жилье по результатам обследования признано нуждающимся в проведении капитального ремонта. Согласно поручению, комиссия должна будет помочь гражданам в оформлении всех необходимых документов, а также обеспечить капитальный ремонт домов. Еще одно поручение касается обеспечения информирования граждан о планах по размещению новых защитных сооружений в зонах, где существуют риски подтопления.

Комиссия должна будет принять решение о компенсации из бюджета гражданам, признанным пострадавшими от наводнения на территории Иркутской области и обучающимся в вузах и в средних профессиональных учебных заведениях, расходов на оплату их обучения в 2019-2020 учебном году. На компенсацию ущерба, причиненного наводнением, смогут рассчитывать и граждане, осуществляющие ведение огородничества на предоставленных для этих целей участках и утратившие урожай в результате чрезвычайной ситуации. Кроме того, Путин поручил до 1 ноября ЦБ РФ проработать с банками вопрос о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области.

Поддержка бизнеса

Путин указал, что необходимо поддержать малый и средний бизнес в районах Иркутской области, пострадавших от наводнения. Он также не исключает, что в Тулунском районе будет открыто перерабатывающее производство руды.

Глава государства поручил правительствам РФ и Иркутской области "подготовить и утвердить план экономического развития муниципальных районов Иркутской области, пострадавших в ходе наводнения, предусмотрев в том числе меры по поддержке малого и среднего предпринимательства и по привлечению инвестиций крупных компаний".

При этом Путин уточнил, что необходимо "рассмотреть вопрос о прохождении проектируемой воздушной линии 220 киловольт от энергетических сетей в Республику Тыва через Тулунский район Иркутской области, предусмотрев энергоснабжение населенных пунктов горной Тофаларии Нижнеудинского района Иркутской области". Кроме того следует вместе "с публичным акционерным обществом "Челябинский трубопрокатный завод" рассмотреть вопрос о размещении перерабатывающего производства руды, добываемой на Зашихинском месторождении, на территории Тулунского района с учетом имеющихся промышленных мощностей общества с ограниченной ответственностью "Компания "Востсибуголь".

Президент потребовал "рассмотреть вопрос обеспечения строительства технологических дорог от месторождений угля до места его перевалки на железнодорожный транспорт в целях снижения негативного воздействия тяжеловесного автомобильного транспорта на сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения".

Эти поручения главы государства должны быть выполнены до 1 марта 2020 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ирскутской области Сергей Левченко.