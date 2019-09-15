Ли Кэцян: Китай остается твердым сторонником экономической глобализации

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Марат Абулхатин/. Экономическая глобализация и свободная торговля - краеугольный камень развития и процветания на планете, который не подлежит расшатыванию. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС заявил премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян накануне официального визита в Москву 16 сентября.

По его словам, Китай намерен "вместе со всеми партнерами отстаивать систему многосторонней торговли под эгидой ВТО, поддерживать адекватное реформирование ВТО, содействовать либерализации и облегчению глобальных торгово-инвестиционных процедур, продвигать экономическую глобализацию в сторону более открытого, инклюзивного, общедоступного, сбалансированного и взаимовыгодного развития, вносить тем самым больший вклад в развитие человечества".

"Когда возрастают факторы нестабильности и непредсказуемости в международной обстановке, когда многосторонность и свободная торговля сталкиваются с множеством новых вызовов, всем стоит серьезно подумать над тем, что себе выбрать: открыть дверь или жить в изоляции, сражаться вместе или защищаться в одиночку, углублять взаимодоверие или подозревать друг друга", - подчеркнул Ли Кэцян.

"Как крупнейшая в мире развивающаяся страна, - продолжил премьер. - Китай будет и впредь привержен пути мирного развития, придерживаясь концепции о глобальном управлении в духе совместного обсуждения, совместной реализации и совместного пользования, развивать дружеские отношения со всеми странами на основе взаимного уважения и равенства, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, сообща защищать многосторонность, поддерживать центральную роль ООН в международных делах, активизировать сотрудничество Юг - Юг, углублять взаимодействие Юг - Север, стимулировать выстраивание международных отношений нового типа и формирование сообщества единой судьбы человечества".

Интервью будет также опубликовано в "Российской газете".