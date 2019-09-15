Мобильные операторы "Мегафон" и Yota восстановили работу после сбоя

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Мобильные операторы "Мегафон" и Yota восстановили в воскресенье вечером работу после неполадок, которые ранее возникли у абонентов, следует из данных сервиса Downdetector.

Перебои в работе операторов наблюдались в районе 21:00 мск. Согласно данным Downdetector, 80% пользователей "Мегафона" жаловались на работу мобильной связи, 13% - мобильного интернета, 8% - проводной связи. В свою очередь, 90% жалоб пользователей Yota были связаны с подключением к интернету, следовало из информации на сайте сервиса.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе "Мегафона", "сеть работает в штатном режиме", отметив при этом, что речь шла не о неполадках, а "о единичных сбоях у абонентов". Комментарием Yota ТАСС пока не располагает.

Обновлено в 23:43 мск, добавлен комментарий компании "Мегафон".