СМИ: запасов нефти Саудовской Аравии может не хватить на период восстановления добычи

ТАСС, 16 сентября. Полное восстановление добычи нефти в Саудовской Аравии после атаки на предприятия Saudi Aramco может занять несколько месяцев, однако запасов сырья хватит на 26 дней. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на экспертов и источники.

По данным аналитика норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, чьи слова передает Bloomberg, запасов нефти Саудовской Аравии хватит на 26 дней.

"Запасов нефти может хватить примерно на 26 дней текущего экспорта. Большая часть запасов находится в главном экспортном терминале Рас Таннура с другими стратегическими хранилищами в Роттердаме, Окинаве и Сиди Керире", - сказал он.

По мнению эксперта, восполнить потерю в 5 млн баррелей другим странам будет сложно, могут быть задействованы стратегические запасы нефти в странах ОЭСР. Потенциально США могут увеличить экспорт на 1 млн баррелей в сутки, а ОАЭ, Россия, Кувейт и Ирак - на несколько сотен тысяч баррелей.

При этом источники Reuters сообщают, что полное восстановление добычи в королевстве может занять несколько месяцев.

На данный момент Saudi Aramco занимается оценкой ущерба. При этом в правительстве Саудовской Аравии заявили, что "экспорт нефти не был затронут или остановлен". Минэнерго России не исключило возможности проведения внеочередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и пересмотра параметров сделки.

На фоне происшествия резко растут цены на нефть.