В США заявили, что мировой рынок нефти остается стабильным после атак на Саудовскую Аравию

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Мировой рынок нефти сохраняет свою устойчивость, несмотря на нападение на нефтяную промышленность Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри, выступая на пленарном заседании 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы вполне убеждены, что рынок устойчив <...> Президент [США Дональд] Трамп дал распоряжение относительно выдачи нефти из стратегического запаса, если это потребуется. И наше министерство готово принять меры", - сказал Перри.

При этом США вновь обвинили Иран в причастности к нападению на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Я хотел бы еще раз сказать, что Соединенные Штаты искренне осуждают нападение Ирана на Королевство Саудовская Аравия и мы призываем другие страны сделать то же самое. Такое поведение является неприемлемым, <...> и он [Иран] должен быть привлечен к ответственности. Пусть не будет здесь никаких заблуждений. Это было преднамеренное нападение на глобальную экономику и на глобальный энергетический рынок", - утверждал Перри.