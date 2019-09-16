WSJ: Saudi Aramco может потерять $300 млрд при оценке перед IPO из-за атак беспилотников

ТАСС, 16 сентября. Оценка стоимости крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в преддверии IPO может снизиться по меньшей мере на $300 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Саудовской Аравии.

Чиновники опасаются, что угрозы дальнейших атак, подобных тем, что произошли 14 сентября, могут привести к снижению стоимости компании при ее оценке для IPO, выяснило издание. "Самое естественное, что мы можем увидеть, что премия за риск вырастет, а стоимость компании упадет", - говорит один из собеседников газеты.

"В текущей оценке компании атаки не учтены", - добавляет другой. Источник из Saudi Aramco опасается, что даже если цены на нефть вырастут к моменту IPO, дисконт при размещении полностью этот рост компенсирует. Собеседники издания сошлись во мнении, что ущерб для капитализации Aramco может составить по меньшей мере $300 млрд.

Saudi Aramco до нападения беспилотников добывала 9,8 млн баррелей в сутки, удерживая добычу ниже 10 млн в рамках соглашения ОПЕК+. Взрывы и пожары, причиненные ударами дронов в субботу, привели к падению добычи компании на 5,7 млн баррелей в сутки. Власти королевства обещали восстановить треть этого объема к вечеру понедельника, а остальное в течение недели.

Цена Brent на торгах в понедельник на новостях из Саудовской Аравии поднималась на 17%, однако позже котировки скорректировались и рост к предыдущей сессии составил 8% - до почти $66 за баррель. Вопрос о сроках полного восстановления добычи на месторождениях Saudi Aramco пока остается открытым.

О размещении

IPO Saudi Aramco планируется на 2020-2021 годы, к продаже власти королевства намеревались предложить 5% компании. В целом акции Aramco предварительно оценивались в $2 трлн. Это могло стать самым дорогим первичным размещением акций в истории. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что IPO может начаться в 2019 году с размещения 1% акций на саудовской бирже, и продолжиться в 2020 году продажей еще одного 1% акций на одной из международных площадок. Вырученные от продажи акций средства планировалось направить на реализацию плана реформ "Видение-2030", продвигаемого лично наследным принцем Мохаммедом бен Сальманом. Цель программы - диверсификация источников доходов королевства и уход от нефтяной зависимости. По оценкам Reuters, стоимость 1% Aramco может составить около $20 млрд.