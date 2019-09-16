Ситуация с Saudi Aramco обеспечила рост российскому рынку

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские индексы и курс рубля к завершению торгов укрепились. Позитивная динамика стала следствием роста цен на нефть на фоне атаки на национальную нефтяную компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,35% - до 2829,32 пункта, индекс РТС увеличился на 1,81%, до 1393,7 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск снизился на 0,57%, до 63,97 рубля, курс евро уменьшился на 1,21%, до 70,418 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 12,08% - до $67,41 за баррель.

"Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии вырос. В лидерах роста на новостях об атаке йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии находились акции "Лукойла", "Роснефти", "Газпром нефти", "Татнефти". На рынке доминирует мнение, что Саудовская Аравия устранит последствия атаки за 3-5 недели. В таком случае эффект от сокращения саудовской добычи на глобальный баланс спроса и предложения нефтяной отрасли не будет существенным. Тем не менее, в нефтяной отрасли наметилась тенденция повышения рисков для покупателей, что поддерживает средне- и долгосрочные тренды цен на сырье", - рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Осин также отметил, что для финансовых показателей российских компаний топливно-энергетического комплекса крайне благоприятно, что рост цен на нефть пока не сопровождается значимым укреплением курса рубля.

По прогнозам ИК "Фридом Финанс", во вторник преобладают шансы повышения индекса Мосбиржи. Диапазон закрытия торгов вторника для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару, по оценкам компании, составит: 2810-2855 пунктов и 63,65-64,35 рубля за доллар.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также ожидает, что во вторник российский рынок акций продолжит рост вслед за нефтью. Причиной, по его мнению, является вероятность того, что восстановление нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии может затянуться. Кроме того, добавил он, инвесторы ожидают снижения ставки ФРС на этой неделе, что также поддерживает развивающиеся рынки.

По прогнозам "БКС Премьер", 17 сентября индекс Мосбиржи может составить в диапазоне 2822-2835 пунктов. Прогнозируемый курс рубля к доллару - 63,5-64,5 рубля, к евро - 70,0-70,6 рубля.

Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник в ИК "Велес Капитал": 2820-2840 пунктов.