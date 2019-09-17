Минэнерго считает ожидаемой реакцию нефтяных цен после атак на объекты Saudi Aramco

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает ожидаемым самый большой дневной рост цен нефти с 1991 года, который был спровоцирован в понедельник атакой дронов на объекты крупнейшей в мире компании по добыче нефти - Saudi Aramco. Об этом журналистам сказал министр энергетики России Александр Новак.

"Наверное, это было ожидаемо. Когда были выходные, все ожидали, что в понедельник цены подрастут, потому что в цене заложены неопределенность и риски. Думаю, биржи будут реагировать на ситуацию исходя из информации, которая будет исходить от Саудовской Аравии", - сказал он.

Мировые цены на нефть выросли в понедельник на фоне падения добычи в Саудовской Аравии. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 15,3% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов.