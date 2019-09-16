Дроны ударили по котировкам. Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

Минувшие выходные и понедельник выдались богатыми на события. Сначала в субботу, 14 сентября, два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников . А в понедельник, 16 сентября, мировой рынок догнала реакция инвесторов на произошедшее.

Субботняя атака вынудила Саудовскую Аравию снизить производство нефти на 5,7 млн баррелей в день — это половина текущего объема добычи в стране и 5% от всего мирового рынка. В Bloomberg назвали произошедший срыв одним из крупнейших в истории — он превосходит потери Кувейта и Ирака из-за начала войны в Персидском заливе в 1990 году и превышает ущерб от Исламской революции в Иране в 1979 году.

На момент атаки биржевые торги нефтью уже закрылись, и возобновились они в ночь на понедельник. Первым делом участники рынка закономерно запаниковали — Brent подорожала на 13,8% — до $68,41 за баррель против $60,15 на закрытии торгов в пятницу. При этом пиковые значения в первые минуты торгов достигали $71,95. СМИ отметили, что это самый большой внутридневной скачок цен за последние 30 лет.

Впрочем, уже в течение дня рынок успокоился и стоимость Brent начала снижаться — к 14:30 по мск она вернулась на уровень $66,4.

Саудовская Аравия и США используют свои запасы нефти, чтобы уравновесить рынок

Успокоила рынок отчасти готовность Саудовской Аравии оперативно — к вечеру понедельника — восстановить на треть уровень добычи. Уже в середине дня Saudi Aramco сообщила клиентам о возобновлении отгрузки нефти.

Кроме того, чтобы компенсировать потери, страна решила использовать свои нефтяные запасы — власти пообещали, что экспортные потоки существенно не пострадают. Президент США Дональд Трамп тоже разрешил использовать нефть из резервов страны, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Российские СМИ напомнили, что американские лидеры только три раза использовали нефтяной стратегический резерв:

в 1991 году это сделал Джордж Буш — старший — во время войны в Заливе;

в 2005 году Джордж Буш — младший — из-за урагана "Катрина", который помешал работе нефтедобытчиков в Мексиканском заливе;

в 2011 году Барак Обама — в качестве одной из мер по увеличению предложения нефти на рынке во время войны в Ливии.

Но хватит ли запасов на восстановление?