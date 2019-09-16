Дроны ударили по котировкам. Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

Минувшие выходные и понедельник выдались богатыми на события. Сначала в субботу, 14 сентября, два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. А в понедельник, 16 сентября, мировой рынок догнала реакция инвесторов на произошедшее.
Субботняя атака вынудила Саудовскую Аравию снизить производство нефти на 5,7 млн баррелей в день — это половина текущего объема добычи в стране и 5% от всего мирового рынка. В Bloomberg назвали произошедший срыв одним из крупнейших в истории — он превосходит потери Кувейта и Ирака из-за начала войны в Персидском заливе в 1990 году и превышает ущерб от Исламской революции в Иране в 1979 году.
На момент атаки биржевые торги нефтью уже закрылись, и возобновились они в ночь на понедельник. Первым делом участники рынка закономерно запаниковали — Brent подорожала на 13,8% — до $68,41 за баррель против $60,15 на закрытии торгов в пятницу. При этом пиковые значения в первые минуты торгов достигали $71,95. СМИ отметили, что это самый большой внутридневной скачок цен за последние 30 лет.
Впрочем, уже в течение дня рынок успокоился и стоимость Brent начала снижаться — к 14:30 по мск она вернулась на уровень $66,4.
Саудовская Аравия и США используют свои запасы нефти, чтобы уравновесить рынок
Успокоила рынок отчасти готовность Саудовской Аравии оперативно — к вечеру понедельника — восстановить на треть уровень добычи. Уже в середине дня Saudi Aramco сообщила клиентам о возобновлении отгрузки нефти.
Кроме того, чтобы компенсировать потери, страна решила использовать свои нефтяные запасы — власти пообещали, что экспортные потоки существенно не пострадают. Президент США Дональд Трамп тоже разрешил использовать нефть из резервов страны, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.
Российские СМИ напомнили, что американские лидеры только три раза использовали нефтяной стратегический резерв:
- в 1991 году это сделал Джордж Буш — старший — во время войны в Заливе;
- в 2005 году Джордж Буш — младший — из-за урагана "Катрина", который помешал работе нефтедобытчиков в Мексиканском заливе;
- в 2011 году Барак Обама — в качестве одной из мер по увеличению предложения нефти на рынке во время войны в Ливии.
Но хватит ли запасов на восстановление?
Чтобы полностью восстановиться после субботнего потрясения, Саудовской Аравии понадобится несколько недель, а то и месяцев, уверены эксперты. А вот запасов сырья у страны хватит только на 26 дней, сообщили Reuters и Bloomberg. Рост цен на нефть в этих условиях станет новой угрозой для мировой экономики, и так находящейся под давлением из-за торговой войны между США и Китаем, отметили в The Wall Street Journal.
При этом дело не только в скачке цен, который спровоцировали атаки — они продемонстрировали уязвимость саудовской инфраструктуры. Это еще больше повышает риски дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и ответных мер США против Ирана, который они обвиняют в нападении. Подробнее об этом читайте в другом нашем материале.
Это может изменить подход к дальнейшему ценообразованию — политические риски вновь вернулись в повестку дня, отметили эксперты Bloomberg. Впрочем, пока инвесторы закладывают в цену только повторение субботней атаки, но не полномасштабный военный конфликт.
Долгосрочные перспективы нефти сейчас выглядят неопределенно из-за отсутствия точной информации по срокам восстановления производства, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев в свою очередь заявил, что дальнейшее поведение нефти зависит от того, как быстро саудитам удастся вернуться в штатный режим. Если опасения относительно перебоев поставок сохранятся, нефть марки Brent довольно быстро вернется к прежним максимумам, нацелившись на закрепление выше $70 за баррель. Стоит отметить, что подобный сценарий крайне выгоден для самой Саудовской Аравии, планирующей наконец-то вывести государственную корпорацию Saudi Aramco на биржу.
Инвесторы уходят в защитные активы
Традиционно на фоне очередного обострения нестабильности подорожали так называемые защитные активы — золото (+0,77% — до $1511 за тройную унцию), американские гособлигации (+0,13% — до $1,96 для трехмесячных бумаг), а также укрепились валюты нефтедобывающих стран — например, норвежская крона (+0,14% — до $0,11) и канадский доллар (+0,24% — до $0,75).
Не остался в стороне и российский рубль — курс доллара с началом торгов в понедельник опустился ниже 64 рублей, но потом отыграл потерянные позиции. Специалисты "БКС Брокер" напомнили, что после введения бюджетного правила в 2017 году зависимость между ценами на нефть и курсом российской валюты упала всего до 12% в экстремальные дни. То есть при шоковом подорожании нефти на 10% рубль должен укрепиться примерно на 1,2%.
Резкий рост нефтяных цен поддержал и российский фондовый рынок. Главным образом выросли акции крупнейших российских нефтедобывающих компаний — "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и "Газпром нефти". Все они в среднем прибавили 1,5−3%.
Арина Раксина