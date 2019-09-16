Эксперты считают, что атаки на Saudi Aramco не вызовут дефицита нефти

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Миру не грозит дефицит нефти из-за падения добычи в Саудовской Аравии, если на восстановление производства потребуется несколько недель, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Однако тот факт, что нефтедобыча подвержена высоким рискам перебоев, негативно влияет на репутацию нефти как надежного источника энергии и может ускорить поиски ее альтернатив.

В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco - были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

В результате нападения добыча Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, рухнула более чем наполовину - на 5,7 млн баррелей в сутки из 10 млн баррелей. Это привело к резкому скачку цен на нефть. Так, в понедельник, 16 сентября, Brent дорожала на 17%, но к середине дня рост скорректировался до 8%, а котировки достигли почти $66 за баррель.

Основной вопрос состоит в том, как быстро саудиты смогут восстановить добычу, чтобы избежать перебоев с поставками и паники на глобальном рынке.

Свято место

Азиатские страны потребляют около 5 млн баррелей в сутки саудовской нефти, или почти 75% всего нефтяного экспорта королевства, говорит директор по исследованиям британской Wood Mackenzie Вима Джайбалам. При этом на страны АТР приходится 2,5-2,7 млн баррелей в сутки арабской нефти легких сортов, поставляемых как раз с атакованных в эти выходные хранилищ Aramco в Абкаике и Хурайсе. Как подсчитали аналитики, инцидент затронул почти 5% мирового экспорта нефти.

По мнению эксперта Wood Mackenzie, Саудовская Аравия сможет осуществлять экспорт без перебоев еще в течение недели. "Но если восстановление затянется дольше этого срока, то заполнить пробелы с поставками нефти именно такого качества может стать проблемой", - полагает он. Между тем агентство Reuters со ссылкой на источники в Saudi Aramco сообщило, что на восстановление добычи могут потребоваться "месяцы", так как "дела очень плохи".