Эксперты считают, что атаки на Saudi Aramco не вызовут дефицита нефти

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Миру не грозит дефицит нефти из-за падения добычи в Саудовской Аравии, если на восстановление производства потребуется несколько недель, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Однако тот факт, что нефтедобыча подвержена высоким рискам перебоев, негативно влияет на репутацию нефти как надежного источника энергии и может ускорить поиски ее альтернатив.
В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco - были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".
В результате нападения добыча Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, рухнула более чем наполовину - на 5,7 млн баррелей в сутки из 10 млн баррелей. Это привело к резкому скачку цен на нефть. Так, в понедельник, 16 сентября, Brent дорожала на 17%, но к середине дня рост скорректировался до 8%, а котировки достигли почти $66 за баррель.
Основной вопрос состоит в том, как быстро саудиты смогут восстановить добычу, чтобы избежать перебоев с поставками и паники на глобальном рынке.
Свято место
Азиатские страны потребляют около 5 млн баррелей в сутки саудовской нефти, или почти 75% всего нефтяного экспорта королевства, говорит директор по исследованиям британской Wood Mackenzie Вима Джайбалам. При этом на страны АТР приходится 2,5-2,7 млн баррелей в сутки арабской нефти легких сортов, поставляемых как раз с атакованных в эти выходные хранилищ Aramco в Абкаике и Хурайсе. Как подсчитали аналитики, инцидент затронул почти 5% мирового экспорта нефти.
По мнению эксперта Wood Mackenzie, Саудовская Аравия сможет осуществлять экспорт без перебоев еще в течение недели. "Но если восстановление затянется дольше этого срока, то заполнить пробелы с поставками нефти именно такого качества может стать проблемой", - полагает он. Между тем агентство Reuters со ссылкой на источники в Saudi Aramco сообщило, что на восстановление добычи могут потребоваться "месяцы", так как "дела очень плохи".
Если возобновить добычу за пару недель не удастся, то придется "распечатать" стратегические запасы в других странах, говорит директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В этом случае, полагает он, цены на нефть, вероятно, продолжат рост.
Однако использование накопленных запасов делает дефицит сырья на рынке маловероятным, полагает вице-президент Moody's Артем Фролов. "Если запасы будут использоваться и другие страны нарастят добычу, то значительного дефицита предложения нефти не будет даже в случае, если полное восстановление добычи в Саудовской Аравии займет несколько недель", - говорит эксперт. Это сдержит рост нефтяных котировок, добавляет он.
Аналитик "Финама" Алексей Калачев также полагает, что экспорт Saudi Aramco в долгосрочной перспективе сильно не пострадает. "Главные повреждения приходятся на НПЗ, а не на добывающие активы. Добычу приостановили из-за технологической цепочки", - объясняет он. Однако сам факт того, что такие масштабные повреждения можно нанести всего лишь с помощью дрона, пугает и усиливает фактор неопределенности, говорит Калачев. "Ведь защититься от беспилотника очень трудно", - указывает он.
Для тех, кому за 60
Новое обстоятельство в виде вероятных атак дронами в будущем в любом месте и в любое время скажется на стоимости нефти, уверен Калачев. "Рынок должен адаптироваться к таким рискам и найти способы защиты, но это дополнительные издержки", - отмечает он.
В том, что цены на нефть в краткосрочном периоде закрепятся выше отметки $65 за баррель, уверен и начальник отдела инвестидей "БКС Брокера" Нарек Авакян.
Но вот сценарий, при котором нефть дойдет до $100 за баррель и выше, аналитики считают маловероятным. "Это стрессовый сценарий, который возможен, если добычу не удастся восстановить в течение нескольких месяцев и атаки будут продолжатся. Пока он не самый вероятный, но исключить его нельзя", - говорит Маринченко из Fitch.
Проблема в другом, рассуждает Калачев. "Сам факт такого нападения если не ставит на нефти жирный крест, то рисует наметки пунктиром. Пугает то, что поставки могут прерваться из-за таких трудно контролируемых вещей. Дрон - это другое качество, не армия, не ракета. В любом гараже можно построить и запустить", - рассуждает аналитик "Финама".
Инцидент будет способствовать еще большему сокращению использования нефти и замене ее на другие энергоносители, полагает он. "И этот фактор долгосрочно будет плохо влиять на цену нефти", - заключает Калачев.