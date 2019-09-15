В Эр-Рияде заявили, что атаки на предприятия Saudi Aramco не повлияли на экспорт нефти

ТАСС, 15 сентября. Атаки на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco не повлияли на экспорт нефти из королевства. Об этом, как сообщило в воскресенье государственное телевидение Саудовской Аравии, заявило правительство страны.

Кабинет министров Саудовской Аравии подтвердил, что из-за нападений на предприятия Saudi Aramco "экспорт нефти не был затронут или остановлен". Одновременно правительство королевства отметило, что "государственные органы и компания Saudi Aramco проводят масштабные мероприятия по всей стране, чтобы обеспечить готовность к любому возможному чрезвычайному происшествию и защитить потенциал государства в области экспорта нефти".

В субботу министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь МИД Ирана назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.