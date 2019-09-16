Глава ОПЕК заявил, что ситуация вокруг Саудовской Аравии находится под контролем

ТАСС, 16 сентября. Ситуация вокруг Саудовской Аравии после атаки беспилотников на нефтяные предприятия королевства не требует проведения экстренной встречи ОПЕК и находится под контролем. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь международного нефтяного картеля Мухаммед Баркиндо.

"Ситуация [вокруг Саудовской Аравии] не вызывает паники и не требует никакой срочной встречи стран-членов ОПЕК для ее разрешения", - передает его слова телеканал Al Arabiya. По словам генсека, Эр-Рияд "поддерживает связь с ОПЕК, координирует действия с организацией". "Ситуация находится под контролем", - уточнил Баркиндо.

В ночь на 14 сентября предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". Иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.