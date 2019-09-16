В США заявили, что говорить об открытии американских нефтяных резервов преждевременно

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Американский министр энергетики Рик Перри полагает, что пока слишком рано говорить о том, потребуется ли задействовать имеющиеся у США стратегические запасы нефти после атак на предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

"Считаю, что для нас несколько преждевременно делать заявления относительно того, понадобится ли США воспользоваться рассчитанными на непредвиденные обстоятельства нефтяными резервами, пока не станет ясно, как долго этот комплекс не будет работать", - отметил министр в интервью телеканалу CNBC, которое вышло в эфир в понедельник. Как констатировал Перри, "саудовская сторона уже заявила, что сможет восстановить на треть объемы добычи до завершения рабочего дня".

Глава Минэнерго США подчеркнул, что "на рынке имеются значительные объемы нефти". Как он констатировал, произошедшее демонстрирует, что "в регионе есть игроки, создающие проблемы" и "нужно заняться вопросами безопасности".

В воскресенье президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, как рассчитывают власти Саудовской Аравии, Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть, до уровня 2 млн баррелей в сутки, к вечеру понедельника. Всего же, по информации газеты, атаки на предприятия Saudi Aramco сократили нефтедобычу на 5,7 млн баррелей в сутки.