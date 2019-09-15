WSJ: саудовские власти восстановят на треть уровень добычи нефти к вечеру 16 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве страны.

"Мы должны быть в состоянии вернуться на уровень добычи 2 млн баррелей в день уже завтра", - приводит газета слова источника. Она отмечает, что такие показатели значительно ниже первоначальных прогнозов, которые гласили, что королевству удастся в полной мере восстановить нефтедобычу в начале недели.

"Это определенно хуже, чем мы ожидали в первые часы после атаки, но мы сделаем все возможное, чтобы рынки не испытывали нехватки [нефти], пока мы не вернемся к прежним мощностям", - подчеркнул чиновник. По информации газеты, атаки на предприятия Saudi Aramco сократили нефтедобычу на 5,7 млн баррелей в сутки.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии власти Ирана. По его словам, "нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена". В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.