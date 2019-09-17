Россия и Китай планируют выйти на уровень $200 млрд взаимного товарооборота к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай планируют выйти к 2024 году на уровень $200 млрд взаимного товарооборота, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы ставим перед собой цель выйти на уровень $200 млрд к 2024 году. Планируем достичь этого в первую очередь за счет совместных проектов в сфере энергетики, в сфере промышленности, в области высоких технологий, в аграрной сфере", - сказал Медведев в ходе 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в расширенном составе.

По его словам, за прошлый год взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил свыше $108 млрд.

В свою очередь премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что сейчас наступает новая эпоха в отношениях Пекина и Москвы, их стратегического взаимодействия в духе "взаимного уважения и равноправия, а также политического доверия". "В последние несколько десятков лет китайско-российские отношения стабильно развиваются в здоровом русле... и каждый раз постепенно поднимаются на новую высоту", - сказал он.

По словам китайского премьера, в сегодняшних "сложных международных, экономических и политических условиях" стабильное и устойчивое сотрудничество между РФ и КНР "служит стабилизирующим фактором", в том числе и для всего мира.

Регулирование на глобальных рынках

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, Медведев добавил, что Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.

"Наша страна первой установила дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой, сделала это 2 октября 1949 года. Хотел бы специально подчеркнуть, что спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху", - сказал Медведев в ходе 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в расширенном составе.

Он рассказал, что Россия и Китай воплощают в жизнь масштабные проекты на двусторонней основе и в рамках межгосударственных объединений.