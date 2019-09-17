Оптово-распределительный центр построят в Свердловской области к 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Оптово-распределительный центр для агропромышленной продукции построят под Екатеринбургом в Свердловской области к 2022 году. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе президента Российской Федерации в УрФО Николае Цуканове в рамках IX Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа в Екатеринбурге во вторник.

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"В 2020-2022 годах в Свердловской области под Екатеринбургом планируется строительство оптово-распределительного центра объемом единовременного хранения продукции более 90 тыс. тонн", - сказал глава региона.

Как пояснили ТАСС в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, стоимость проекта составит около 2,5 млрд рублей. Территория комплекса - более 20 га. В центре будет создано примерно 500 рабочих мест.

"Целью проекта является создание на территории Свердловской области многофункциональной специализированной торгово-производственной площадки, предоставляющей предприятиям продовольственного рынка доступа к услугам хранения, переработки, доработки и логистики сельскохозяйственной продукции", - добавили в министерстве.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа проходит в Екатеринбурге 17 по 19 сентября. На площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" представлены стенды шести регионов: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО. Компании-участники подготовили для экспозиции широкий ассортимент продовольственной продукции, оборудования для пищевой промышленности, упаковочной индустрии, научные разработки и сельхозтехнику.