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"Ъ": ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

По данным издания, регулятор также отметил, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности
Здание Центрального банка РФ Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Центрального банка РФ
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ".

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По данным издания, позиция Банка России основывается на статье 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой ИП остается физическим лицом, а также статье 24, которая гласит, что ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Более того, регулятор также указал на подтверждение "неразграниченности" частного и предпринимательского капитала у ИП со стороны Конституционного суда, что касается и банковских счетов ИП. Одновременно с этим в ЦБ отметили, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности. То есть банкам необходимо учитывать запрет на взимания долгов с пенсий, необходимость сохранять уровень дохода на уровне МРОТ и др.

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