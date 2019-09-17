"Ъ": ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" .

По данным издания, позиция Банка России основывается на статье 23 Гражданского кодекса РФ, согласно которой ИП остается физическим лицом, а также статье 24, которая гласит, что ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Более того, регулятор также указал на подтверждение "неразграниченности" частного и предпринимательского капитала у ИП со стороны Конституционного суда, что касается и банковских счетов ИП. Одновременно с этим в ЦБ отметили, что банки при блокировке счетов должны учитывать ограничения законов на взыскания по задолженности. То есть банкам необходимо учитывать запрет на взимания долгов с пенсий, необходимость сохранять уровень дохода на уровне МРОТ и др.