РНКБ рассмотрит возможность снятия наличных на кассах магазинов в Крыму

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Работающий в Крыму и Севастополе банк РНБК рассмотрит возможность запуска сервиса по снятию наличных через кассы магазинов и торговых точек, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Возможность запуска дополнительных сервисов по снятию наличных на кассах магазинов РНКБ планирует рассмотреть после анализа опыта внедрения подобных услуг в других регионах", - отметили в пресс-службе.

В банке напомнили, что сейчас терминальная сеть РНКБ в регионе превышает 20 тыс. устройств.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") сообщала, что с октября 2019 года начнет тестировать возможность снятия наличных на кассах торгово-сервисных предприятий для повышения финансовой доступности на территории субъектов РФ, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях. По данным НСПК, сервисом смогут воспользоваться более 38 млн граждан.

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Летом текущего года такой проект реализовал Сбербанк. Услуга по снятию наличных появилась в кассах в торговых точках малого и среднего бизнеса. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис осенью. Получить наличными можно будет до 5 тыс. рублей за одну операцию.