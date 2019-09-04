НСПК с октября начнет тестировать возможность снятия наличных на кассах магазинов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") с октября 2019 года начнет тестировать возможность снятия наличных на кассах торгово-сервисных предприятий (ТСП). Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме председатель правления, генеральный директор АО "НСПК" Владимир Комлев.

"Для повышения финансовой доступности на территории субъектов РФ, в том числе на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, мы начнем тестировать сервис по снятию наличных на кассах ТСП", - сказал он, отметив, что до конца года к сервису будут подключены более 3000 таких предприятий.

По словам Комлева, начало реализации пилотной части проекта намечено на 29 октября 2019 года. На начальном этапе такая возможность будет доступна для операций, в которых эмитент и эквайер являются одним и тем же участником. С апреля 2020 года такая возможность будет тиражирована для всех операций.

По данным НСПК, сервисом смогут воспользоваться более 38 млн граждан.

Международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Летом текущего года такой проект реализовал Сбербанк. Услуга по снятию наличных появилась в кассах в торговых точках малого и среднего бизнеса. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис осенью.

Получить наличными можно будет до 5 тыс. рублей за одну операцию.