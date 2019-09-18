Дума приняла во II чтении поправку о снижении налоговых рисков "Транснефти"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ, которая, как сказал замглавы Минфина Илья Трунин, позволит "Транснефти" снизить налоговые риски при расчетах с контрагентами после аварии на нефтепроводе "Дружба".

Норма была оформлена как поправка ко второму чтению к законопроекту об основных направлениях налоговой политики и вносится в главу Налогового кодекса, относящуюся к трансфертному ценообразованию. Планируется, что в третьем чтении норма будет принята 19 сентября.

По действующему законодательству, налоговые органы при проверке сделок между взаимозависимыми лицами проверяют полноту исчисления и уплаты налогов с учетом ряда рисков. Одним из таких рисков является риск изменения рыночных цен, а также риски, связанные с утратой имущества и нанесения ущерба окружающей среде. Перечень рисков будет дополнен новым пунктом: "Риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки".

"Такая норма необходима, чтобы исключить налоговые риски при тех расчетах и компенсациях, которые последовали за некачественной нефтью на нефтепроводе "Дружба", - говорил ранее Трунин.

Депутаты одобрили поправку без обсуждения.