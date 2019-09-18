Орешкин: коррекция цены на нефть на 2019-2020 годы из-за ситуации с Saudi Aramco не нужна

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не видит предпосылок для пересмотра макропрогноза в части цен на нефть в 2019-2020 годах в связи с атаками дронов на объекты Saudi Aramco. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Нет, мы считаем, что данное событие носит абсолютно краткосрочный характер для рынков, поэтому качественных изменений прогноза, особенно на следующий год не предполагается. На этот год будем смотреть по факту. Здесь уже прогнозировать не имеет смысла", - сказал Орешкин. Он также отметил, что влияние этого события на внутренний валютный рынок тоже будет краткосрочным. "Мы не видим никаких предпосылок для изменения прогноза даже на конец этого года, ни на следующий год", - подчеркнул министр.

Вечером во вторник, 17 сентября, Саудовская Аравия сообщила, что восстановила половину из утерянной из-за атаки дронов на Saudi Aramco добычи нефти. После нападения в ночь на 14 сентября на мощности Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе добыча нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из ранее добывавшихся 9,8 млн баррелей в сутки.

Восстановить полный объем добычи королевство надеется к октябрю. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 млн баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября. Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман сообщил вечером во вторник, что удалось полностью восстановить поставки нефти с учетом использования запасов из нефтехранилищ.