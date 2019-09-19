Кредитные организации в августе увеличили объем выдачи ссуд наличными на 11%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи новых кредитов наличными вырос в августе 2019 года на 11% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил 431,55 млрд рублей. Количество новых кредитов наличными увеличилось в годовом отношении на 8%, до 1,6 млн, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что за отчетный период сегмент кредитов наличными стал лидером по темпам роста объемов кредитования. Средний чек по кредиту наличными возрос на 3% и достиг 269 тыс. рублей.

В августе 2019 года было выдано 3,48 млн новых кредитов общим объемом свыше 807,56 млрд рублей. Количество и объемы выданных кредитов выросли на 1% по сравнению с августом прошлого года.

За восемь месяцев текущего года банки выдали 25,8 млн кредитов на общую сумму 5,9 трлн рублей. Количество и объемы новых кредитов выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.