"Ведомости": план строительства трассы Москва - Казань могут сократить втрое

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. План строительства платной скоростной трассы Москва - Казань до 2024 года может быть сокращен втрое, а финансирование - вдвое, до 250 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

Согласно новому компромиссному проекту министерства, строительство трассы Москва - Казань будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков - из Москвы до Владимира с обходом Владимира и южным обходом Казани. Строительство дороги между этими участками будет вынесено за горизонт 2024 года.

"Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 года. Вместо 729 км будет построено лишь 230 км, - пишет издание со ссылкой на источник. - В ценах лет реализации проект оценивается в 250 млрд рублей. Прежде речь шла о значительно большей сумме - 539 млрд рублей".

При этом источник издания отметил, что строительство всех участков платной трассы Москва-Казань может быть полностью завершено в 2027 году.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов ранее одобрил строительство двух головных участков трассы Москва - Казань согласно новому проекту. Получить одобрение правительства Минтранс надеется до конца 2019 года.

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".