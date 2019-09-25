Отстающие регионы получат индивидуальные стратегии опережающего развития

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Стратегии опережающего развития будут сформированы для всех десяти регионов с невысокими социально-экономическими показателями, получивших кураторов в правительстве РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Максим Орешкин: я не оптимист и не пессимист. Я реалист

"Должны быть сформированы программы по всем этим регионам <…> Подготовка стратегий опережающего развития находится сейчас на разных стадиях. Сильнее всего мы продвинулись с Республикой Тыва, там уже понятно, что конкретно нужно делать", - сказал Орешкин, добавив, что программу развития Тувы в ближайшее время планируется вынести на рассмотрение правительства РФ и готовить к утверждению.

Министр пояснил, что программы всех регионов включают в себя три направления: развитие экономики и социальной сферы, а также улучшение качества среды для жизни. Первое направление подразумевает развитие ключевых отраслей экономики, реализацию инвестиционных проектов, изменение условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий.

По словам Орешкина, для решения части проблем отстающих регионов требуется не дополнительное финансирование, а меры организационного характера. "Шаг за шагом мы находим точки роста, которые могут быть реализованы в регионе, смотрим, какие есть ограничения, сдерживающие факторы. Иногда это бывают, например, ограничения в федеральном законодательстве. Иногда это сопровождение крупных инвестпроектов. С этих сторон смотрим для того, чтобы регионы подтягивались и шли чуть быстрее, чем страна в целом", - пояснил он.

Глава Минэкономразвития добавил, что кураторы также будут отслеживать исполнение стратегий и их результаты. Когда отдельные регионы будут выходить из категории отстающих, на сопровождение правительства РФ смогут попасть другие регионы с низкими социально-экономическими показателями.

Создание целевого образа региона

Новые программы развития регионов будут отличаться от тех, что действуют сейчас. Так, например, стратегия опережающего развития Карелии не будет полным продолжением Федеральной целевой программы развития региона до 2020 года.

"Немного меняется логика. Если текущая ФЦП - это скорее сбор мероприятий, которые нужно реализовать, то новая программа - это целевой образ того, как выглядит Карелия будущего, и что нужно сделать, чтобы к ней прийти", - пояснил он.

По мнению главы Минэкономразвития, для создания такого образа важно найти в каждом регионе точки роста экономики. Часто ими могут стать уже существующие в субъекте отрасли, которым требуется дополнительный толчок для дальнейшего развития. Министр отметил, что, например, в Карелии ими могут быть туризм, рыбная ловля, целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка и строительные материалы.

Как считает Орешкин, еще одним важным направлением работы с регионами является эффективное использование ресурсов. "Всем известен карельский щебень. Но, например, когда строился завод "Ямал-СПГ", Сабетта - порт, аэропорт, щебень использовался норвежский. Это вопрос логистики, вопрос эффективности использования тех ресурсов, которые есть. Сейчас в Арктике предстоит значительное количество новых строек, и важно, чтобы та же Карелия выступила поставщиком строительных материалов", - пояснил он.

Горнопромышленный комплекс является ведущей отраслью промышленности Карелии, однако сейчас расходы на доставку составляют до 80% стоимости карельского щебеня, из-за чего он не может конкурировать с аналогичными материалами из других регионов России и сопредельных государств. По словам министра, для решения этой проблемы нужно найти новые логистические решения.

Исполнение текущих программ

Помимо формирования новых стратегий правительство РФ следит за исполнением текущих программ регионов. Так, в начале 2019 года вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял о том, что исполнение ФЦП развития Карелии идет недостаточно эффективно. Член госкомиссии, замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев на совещании в Петрозаводске 26 октября 2018 года отмечал, что мероприятия программы выполнены всего на 5,4%.

В планах на текущий год было завершить объекты, которые планировалось закончить в 2018 году, и войти в график 2019 года. Однако, по словам Орешкина, часть запланированных на 2019 год мероприятий также может быть не выполнена в срок.

"Там программа непростая. Очевидно, стопроцентного выполнения не будет, но сейчас руководство региона - они ответственны за реализацию ФЦП - старается сделать все, чтобы запланированные мероприятия были выполнены", - сказал он.

Министр добавил, что для лучшего выполнения программа была переструктурирована. Кроме того, Карелия получила дополнительные средства сверх финансирования по нацпроектам и другим программам.

Сопровождение нацпроектов

По словам Орешкина, еще одно направление работы кураторов от правительства РФ - сопровождение нацпроектов на территории отстающих регионов. По мнению министра, важно, чтобы регионы эффективно использовали ресурсы, существующие в рамках нацпроектов.

Помимо основного финансирования, десятка регионов с низкими показателями получит дополнительную поддержку. Так, в июле глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить условия выполнения национальных проектов в регионах со слабой экономикой, увеличив финансирование для выполнения поставленных целей. Как сообщил ТАСС Орешкин, этим регионам действительно выделят дополнительное финансирование.

В частности, такое решение уже принято по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Во всех этих регионах зачастую повышен уровень безработицы. Создание новых рабочих мест, малых и средних предприятий эту проблему будет решать, будет запускать положительный цикл", - пояснил он. Министр добавил, что дополнительные средства на развитие МСП планируется довести до регионов в ближайший месяц.

При этом глава Минэкономразвития выступил против снижения целевых показателей по нацпроектам для отстающих регионов, так как это повлечет за собой невыполнение общих показателей.

"Целевые показатели - они не взяты из воздуха, они проистекают из 204-го указа президента ["О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"]. Они выстроены сверху вниз, и недостижение этих показателей в отдельных регионах будет означать недостижение этих показателей в целом по стране. Показатели напряженные, это очевидно, но нужно не думать о том, как снизить показатели, нужно думать, что нужно сделать, чтобы их достичь", - пояснил он.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.