Эксперты рассказали о росте числа потребительских кредитов среди молодых людей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заемщики в возрасте до 25 лет получили в течение января - августа 2019 года на 11,6% больше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Активно растет выдача потребкредитов гражданам моложе 25 лет, которые являются "будущим" розничного кредитования, резервом для роста в первую очередь залогового кредитования - автокредитов и ипотеки. При этом не стоит забывать, что суммы предоставленных потребкредитов самым молодым заемщиков - наиболее скромные из всех возрастных сегментов заемщиков", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Также в НБКИ отметили, что количество выданных за отчетный период ссуд заемщикам в возрасте от 50 до 59 лет уменьшилось на 2,1%, от 60 до 65 лет - на 3,7%, старше 65 лет - на 1,8%. Снижение в данной категории аналитики объясняют консервативным подходом банков к выбору заемщиков. По мнению аналитиков, к категории "качественных" заемщиков прежде всего стоит отнести заемщиков наиболее экономически активного возраста - от 30 до 50 лет.

Ранее в бюро кредитных историй отмечали, что в 2019 году средний размер потребкредитов вырос во всех возрастных сегментах заемщиков. Самый слабый рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков в возрасте до 40 лет. Клиенты банков в возрасте от 25 до 29 лет брали в январе - августе 2019 года кредиты в среднем на 145 тыс. рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Средний размер кредита лиц в возрасте от 30 до 39 увеличился на 10,5% до 198 тыс. рублей, заемщики моложе 25 лет в среднем брали в долг 86 тыс. рублей, показав увеличение на 9,9%.

Наибольший рост был отмечен среди граждан в возрасте от 60 до 65 лет (увеличение среднего размера ссуды на 21,7%, до 136 тыс. рублей) и старше 65 лет (+19,8%, до 100 тыс. рублей). Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у заемщиков от 50 до 59 лет (+17,1%, до 213 тыс. рублей) и от 40 до 49 лет (+12%, до 230 тыс. рублей).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в 2019 году НБКИ зафиксировало у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет - 229,6 тыс. рублей, а самый низкий показатель наблюдался у граждан моложе 25 лет - 85,6 тыс. рублей.

На 1 июля 2019 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 97 млн заемщиков, которую предоставляют более 4 тыс. кредиторов.