В компании Батуриной назвали причины ее ухода из правления Фонда мэра Лондона

ЛОНДОН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Выход президента компании Inteco Management, российского предпринимателя Елены Батуриной из числа попечителей благотворительного фонда лондонской мэрии связан не с ее пожертвованием фонду, а с расследованием в отношении одного из директоров возглавляемой ею организации Be Open. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель Be Open в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газете The Times.

По данным издания, Батурина покинула пост в попечительском совете Фонда мэра Лондона после того, как сайт по ведению расследований Finance Uncovered запросил детали по поводу пожертвования Be Open в размере £138 тыс. ($170 тыс.) и преследования по обвинению в отмывании денег одного из членов руководства организации.

"Елена Батурина вышла из числа попечителей Фонда мэра Лондона по обоюдному согласию сторон, проработав в составе совета два года", - заявила ТАСС представитель Be Open, приведя официальный комментарий Фонда мэра Лондона.

"После предоставления Фонду мэра Лондона информации о судебном расследовании на территории иностранного государства в отношении одного из директоров фонда Be Open было принято это совместное решение с целью избежать отвлекающего влияния данного правового вопроса на работу фонда", - сказала она.

По версии журнала Forbes Батурина с состоянием в $1,2 млрд возглавляет список богатейших женщин России и занимает 81 место в списке 200 богатейших бизнесменов России 2019 года.