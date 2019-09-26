Times: Елена Батурина вышла из правления благотворительной организации мэрии Лондона

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент компании Inteco Management, российский предприниматель Елена Батурина покинула пост в правлении благотворительной организации мэрии Лондона. Об этом сообщила в четверг газета The Times, по информации которой это произошло после возникших вопросов относительно пожертвования от организации Be Open Батуриной в размере £138 тыс. ($170 тыс.).

По данным издания, указанное пожертвование было сделано в 2016 году, когда на пост мэра Лондона был избран Садик Хан. В пресс-службе последнего указывают на то, что сотрудничество лондонской мэрии с Батуриной, женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, началось еще при прошлом градоначальнике Борисе Джонсоне (2008-2016), который в июле этого года стал премьер-министром Великобритании.

The Times пишет, что Батурина была назначена членом совета благотворительной организации, продвигающей социальную мобильность и образовательные программы, в 2017 году. Как говорится в статье, она покинула этот пост 24 сентября после того, как сайт по ведению расследований Finance Uncovered запросил детали по поводу пожертвования и преследования по обвинению в отмывании денег одного из членов руководства организации.

"Ситуация с директором Be Open - новая информация для нас, и мы приняли меры. Она [Батурина] покинула свой пост незамедлительно и по взаимному соглашению", - приводит The Times слова пресс-секретаря мэрии.

Реакции самой Батуриной, которая по версии журнала Forbes с состоянием в $1,2 млрд возглавляет список богатейших женщин России, в статье не приводится.