РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Данные - центр обработки и автоматизации" (ДЦОА) займется внедрением систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI) на сетях российских операторов с целью реализации закона о надежном Рунете. Как сообщили РБК источники, участвующие в этом пилоте, эту компанию возглавил бывший замглавы Минкомсвязи РФ и экс-глава Nokia в России Рашид Исмаилов.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ. Оборудование для ДЦОА, уточняют источники издания, поставляет "РДП.ру" (на 15% принадлежит "Ростелекому"). По информации РБК, ДЦОА была зарегистрирована в ноябре 2018 года, однако сайт компании на данный момент не работает.

Технология DPI может позволить блокировать запрещенные в России интернет-ресурсы и сервисы, в том числе Telegram.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети. Согласно закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования".