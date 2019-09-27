Портфель микрозаймов во II квартале увеличился на 9%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Портфель микрозаймов в II квартале 2019 года увеличился на 9%, до 190 млрд рублей, говорится в документе Банка России "Обзор ключевых показателей микрофинаесовых институтов" за II квартал.

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"Портфель микрозаймов вырос на 9% квартал к кварталу, до 190 млрд рублей, из которых 156 млрд рублей было предоставлено физическим лицам (доля займов физическим лицам в общем портфеле по итогам квартала сохранилась на уровне 82%). За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (за вычетом ипотечных кредитов) увеличился на 6%, до 9,1 трлн рублей", - говорится в материале. Темпы роста микрозаймов и банковских кредитов находятся на сопоставимом уровне, подчеркивает регулятор.

В ЦБ отмечает, что МФО продолжают развивать цифровые каналы продаж, в отчетном периоде треть выдач приходится на онлайн-займы. Основная их часть находится в сегменте PDL (короткие займы "до зарплаты" на срок не более 30 тыс. рублей и на срок не более 30 дней).

Комментируя ситуацию с прострочкой по займам, регулятор сообщает, что МФО постепенно изменяют модель работы с просроченной задолженностью на фоне новых ограничений по уступке прав требований по договорам микрозайма. По данным Банка России, микрофинансовые организации начинают больше самостоятельно работать с задолженностью. Из-за этого растет доля просроченной задолженности в совокупном портфеле (до 27,3% - с 24,6% годом ранее). Ухудшение качества портфеля вызывает необходимость принятия дополнительных мер компаниями.

Прибыль микрофинансовых организаций

Чистая прибыль МФО по итогам первого полугодия выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,1 млрд рублей. Собственный капитал МФО за тот же период увеличился на 25% и на конец второго квартала достиг 95 млрд рублей.

Жалобы на МФО

В документе отмечается, что во втором квартале 2019 года поступило почти 7 тыс. жалоб в отношении микрофинансовых организаций, половина из них касалась действий по возврату задолженности по договору микрозайма, в том числе на действия профессиональных взыскателей.

Регулятор отмечает, что после введенных с 2019 года ограничений для круга лиц, которым возможно уступать права по договорам потребительского займа, саморегулируемые организации (СРО) также подключились к данному процессу. В июне 2019 года Банк России поддержал инициативу внедрения стандарта по взысканию просроченной задолженности, разработанного СРО "Микрофинансирование и Развитие". Документ требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта. Сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обязаны компенсировать ущерб.

"В случае если аналогичный стандарт будет принят и двумя другими СРО, масштабы самостоятельной работы с проблемной задолженностью среди МФО станут возрастать, поскольку профессиональные взыскатели будут требовать больший дисконт при покупке портфеля микрозаймов", - сообщается в документе.