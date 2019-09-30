"Ведомости": Минсельхоз предложил уничтожать конфискованную табачную продукцию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ выдвинуло предложение уничтожать всю конфискованную табачную продукцию в целях пресечения ее незаконного оборота и производства. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект Минсельхоза РФ, ранее опубликованный на портале нормативных правовых актов.

"В целях пресечения возможности попадания конфискованной продукции на рынок, а также в целях экономии бюджетных средств, затрачиваемых на длительное хранение конфискованной нелегальной табачной продукции, законопроектом предлагается дополнить часть 3 статьи 81 УПК РФ нормой об уничтожении конфискованной табачной продукции, по аналогии с нормой данной части статьи об уничтожении оборудования или иных средств совершения преступления, а также нормами законодательства Российской Федерации, предусматривающими обязательное уничтожение конфискованных товаров легкой промышленности и конфискованного игрового оборудования", - говорится в тексте проекта.

В соответствии с проектом Минсельхоза, внесение изменений связано с увеличением доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки.

По данным "Ведомостей", поправки позволят не только защитить рынок от контрафакта, но и сэкономить средства бюджета, которые тратятся на хранение табачной продукции на складах.

Отмечается, что планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - июнь 2020 года.