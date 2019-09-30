РБК: Сбербанк планирует осенью начать прием оплаты ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Жители удаленных районов России смогут оплачивать через кассы магазинов жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и услуги связи с осени нынешнего года. Проект, разработанный Сбербанком, будет востребован там, где мало телефонов и нет хорошего интернета, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на три источника на банковском рынке.

По данным издания, сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка. Нововведение позволит оплачивать те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн": ЖКУ, мобильную связь, домашний телефон, интернет, ТВ, налоги, штрафы, пошлины. Как сообщает РБК, сервис по приему платежей будет похож на оплату счетов в банке.

Ранее зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщала о появлении возможности оплаты услуг на кассах магазинов до конца 2019 года.

В пресс-службе банка ТАСС сообщали, что средняя сумма снятия наличных через кассы магазинов составляет около 1,5 тыс. рублей. На сегодняшний день доступно более 500 точек для снятия наличных в удаленных населенных пунктах по всей стране. До конца года планировалось нарастить количество этих точек до 3 тыс.