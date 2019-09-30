Оператор маркировки поддержал идею Минсельхоза уничтожать конфискованные табачные товары

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является единым оператором маркировки в РФ, поддержал предложение Минсельхоза уничтожать всю конфискованную табачную продукцию в целях пресечения ее незаконного оборота и производства. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Главной целью проекта по маркировке табака является прекращение нелегального оборота этой продукции - и контрафакта, и контрабанды. В ЦРПТ также поддерживают идею конфискации контрафактных сигарет и оборудования для их производства", - заявил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По данным оператора, сегодня все производители на рынке табака работают в системе маркировки. "Цифровым кодом промаркировано уже более 4 млрд пачек", - добавил он.

Ранее ТАСС сообщал о предложении Минсельхоза уничтожать конфискованную табачную продукцию для пресечения возможности попадания контрафакта на рынок. Как утверждают в министерстве, внесение соответствующих поправок в законодательство не только защитит рынок от контрафакта, но и сэкономит средства бюджета, которые тратятся на хранение табачной продукции на складах.