{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми в сентябре оказался самым низким за 10 лет

Заместитель генменеджера компании, управляющей этими аэропортами, Теа Закарадзе подчеркнула, что подобная статистика "напрямую связана с запретом рейсов из России"

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. Поток пассажиров в международных аэропортах Тбилиси и Батуми в сентябре текущего года оказался самым низким за последние 10 лет. Об этом во вторник сообщила заместитель генерального менеджера компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми, Теа Закарадзе.

На эту тему
Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

"По последним данным, в сентябре поток пассажиров снизился на 17% в тбилисском аэропорту и на 12% в батумском. Это первый случай за последние 10 лет, когда у нас такие плохие показатели", - приводит слова Закарадзе Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Закарадзе подчеркнула, что подобная статистика "напрямую связана с запретом рейсов из России" и выразила надежду, что в 2020 году больше туристов посетят Грузию.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Лидеры ЕАЭС утвердили новый норматив распределения импортных пошлин в союзе
Ранее Кремль опубликовал перечень документов, принятых по итогам заседания
Читать полностью