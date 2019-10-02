Башкирии требуется более 1,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 3 тыс. тракторов

ТАСС, 2 октября. Сельскому хозяйству Башкирии требуется 1,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 3 тыс. высокопроизводительных тракторов с посевными комплексами для модернизации отрасли и наращивания экспорта. С начала 2019 года регион закупил сельхозтехнику на 4,5 млрд рублей, сообщил в среду глава республики Радий Хабиров на заседании правительства РФ, посвященном предварительным итогам уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2019 году.

"Сейчас для агропромышленного комплекса республики принципиальны два направления - техническая модернизация отрасли и наращивание экспорта продукции АПК. С начала года мы приобрели техники на сумму 4,5 млрд рублей, но этого мало, и нам на данный момент не хватает 1,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 3 тыс. высокопроизводительных тракторов с посевными комплексами", - сказал Хабиров.

При поддержке программы Росагролизинга аграрии республики на условиях льготного лизинга приобрели технику на 520 млн рублей, добавил глава региона. "Хочу поблагодарить правительство России и Росагролизинг за помощь и сотрудничество, и прошу продолжить эту эффективную программу, но не только продолжить, а, возможно, расширить ее масштабы", - сказал он.

На поддержку АПК Башкирия получила из федерального бюджета 2,2 млрд рублей, всего отрасль в 2019 году получила 4,4 млрд рублей. На сегодня средняя урожайность зерновых составила 20 центнеров с гектара, убрано 94% площадей, намолочено 3 млн тонн зерна, отметил глава Башкирии.