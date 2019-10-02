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Налоговая заблокировала счета обители арестованного в Оренбурге священника

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФНС, обычно причиной таких действий является просроченная задолженность по налогам и сборам

ОРЕНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области заблокировало счета двух юридических лиц, связанных с деятельностью Свято-Троицкой обители милосердия в поселке Саракташ, настоятелем которой является арестованный по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней Николай Стремский. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Информация о блокировке счетов организаций "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия Оренбургской епархии Русской православной церкви" и "Дом милосердия" в Россельхозбанке ранее появилась в местных СМИ.

"Счета обители в Саракташе действительно заблокированы. Обычно причиной таких действий является просроченная задолженность по налогам и сборам", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС, глава Саракташского поселкового совета Александр Докучаев, поступающий в местный бюджет земельный налог, обителью всегда исправно уплачивался. Задолженности по нему нет и в настоящий момент.

Свято-Троицкая обитель милосердия основана в 1990 году в поселке Саракташ на месте Покровского прихода, возродившегося в 1989 году. При церкви открылись воскресная школа, дом милосердия для одиноких и престарелых людей, в семью Стремского на воспитание приняли детей из детских домов. Позже на территории обители были созданы православная гимназия, духовное училище, образованы сестричество, община монашествующих, имеются швейная мастерская, пекарня, небольшое подсобное хозяйство.

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