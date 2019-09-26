Что известно о деле священника Николая Стремского

Стремский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых "Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей".

Фигурантами дела также являются дочь священника и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Они арестованы.

Сторона защиты намерена обжаловать решение суда об аресте 65-летнего священника.