СК признал семь детей пострадавшими от развратных действий священника Стремского

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета РФ будет расследовать уголовное дело в отношении священника Николая Стремского, который обвиняется в изнасилованиях несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе СК, пострадавшими от развратных действий священника признаны семь детей.

"Для всестороннего и оперативного расследования уголовное дело в отношении Николая Стремского передано в ГСУ СК России, - утончили в СК. - По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским". Сейчас пострадавшим детям оказывается психологическая помощь, они изолированы от возможного негативного воздействия.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: об изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются дочь Стремского и ее супруг, Елена Стремская и Виктор Щербаков, которых обвиняют в незаконном ограничении свободы несовершеннолетних. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу.

Стремскому 65 лет. Он настоятель Свято-Троицкой обители милосердия в Оренбургской области.

"По данным следствия, в период с января по август 2018 года Стремский в поселке Саракташа Оренбургской области неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них", - рассказали в СК.

Его дочь со своим мужем заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени. Следователи провели более 17 обысков и выемок, в ходе которых изъяли предметы, имеющие значение для уголовного дела. В рамках дела назначены экспертизы.