МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество исследовало лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности. В исследование вошли 17 наиболее популярных торговых марок, из них 14 произведены в России, во Владимирской, Московской, Новосибирской и Тульской областях. Продукция двух торговых марок произведена в Казахстане и одна - в Корее.

"В продукции 8 торговых марок обнаружены следовые количества охратоксина А. При этом стоит отметить, что эксперты выявили несоответствие техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" в лапше одной торговой марки: в ней обнаружено превышение допустимого уровня охратоксина А", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в продукции пяти торговых марок обнаружены следовые количества микотоксина зеараленон. Как отмечают эксперты, считать это нарушением нельзя, потому что в продукции этих торговых марок не превышен допустимый техническим регламентом уровень содержания перечисленных микотоксинов. По мнению экспертов, микотоксины могли попасть в лапшу быстрого приготовления из сырья из-за недостаточно тщательного входного контроля на производстве или недобросовестных поставщиков муки. Микотоксины также могут появляться в продукции при транспортировке или хранении готового продукта, когда возникают условия для грибкового поражения.

Помимо этого, эксперты исследовали лапшу на наличие в ней пестицидов и регулятора роста растений. Были обнаружены следы пестицида бифентрина в лапше одной из торговых марок и следовые количества регулятора роста растений в лапше четырех торговых марок. По мнению специалистов, пестициды и регуляторы роста растений в следовых количествах могли попасть в лапшу только через основное сырье - муку. В то же время исследования показали, что в проверенных образцах лапши не было превышено допустимое содержание глутамата натрия.

Состав лапши

Как отметили в Роскачестве, в ходе исследования не подтвердились домыслы о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе. Все, кто добавил в продукт соевый белок, указали его в составе. Однако производители идут на уловку: соя имитирует кусочки натурального мяса, тогда в составе мясо содержится лишь в порошкообразном виде в концентрате для бульона для лапши. Отдельно стоит отметить, что искусственных красителей в лапше обнаружено не было.

По данным экспертов, семь из участвовавших в исследовании производителей заявили, что их продукт содержит либо мясо курицы, либо куриный фарш (в порошкообразном виде). В продукции шести торговых марок подтвердилось наличие курицы и куриного фарша, не оказалось его лишь в одном случае.

В результате проверки также выяснилось, что кислотное число жира не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества, который является добровольным для производителя. Однако, при этом показатели перекисного числа жира в продукции всех торговых марок соответствует требованиям опережающего стандарта. Кроме того, в 12 торговых марках массовая доля соли в готовом продукте не соответствовала опережающему стандарту, а продукция пяти марок соответствовала.