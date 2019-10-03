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Продажи смартфона Galaxy Fold в России начнутся 25 октября

С 4 по 7 октября можно сделать предзаказ складного устройства
Samsung Galaxy Fold Sean Gallup/Getty Images
Описание
Samsung Galaxy Fold
© Sean Gallup/Getty Images

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Жители России смогут оформить предзаказ складного смартфона Samsung Galaxy Fold с 4 по 7 октября, приобрести устройство можно будет в магазинах с 25 октября. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе российского офиса Samsung.

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"Samsung Electronics объявляет о старте предзаказа первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России. С 4 по 7 октября устройство можно будет предзаказать на официальном сайте и фирменных салонах Samsung, а также в сети "МВидео" по цене 159 990 руб. в серебряном и черном цветах. В комплект поставки входят беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол. В продажу устройство поступит 25 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протестировать смартфон в РФ можно будет на выставке "M.Video Electronics Show", которая состоится 4-5 октября в центре Крокус Экспо в Москве.

"Ранее устройство поступило в продажу в других странах и вызвало большой интерес потребителей во всем мире. Первые партии новинки были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Корее продажи устройства начались ранее, 6 сентября, и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты", - пояснили в пресс-службе.

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