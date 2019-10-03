Путин заявил, что Россия готова развивать транспортную сеть между странами Евразии

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Россия готова к развитию транспортной сети между странами Евразии, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".
"Без создания современной автомобильной, морской, железнодорожной инфраструктуры невозможно развивать торговлю, промышленную кооперацию, налаживать взаимные обмены в любых других сферах. Необходимо вместе подумать, как нам ускорить формирование такого евразийского транспортного каркаса, настоящей сети широтных и меридианных торговых маршрутов. Безусловно Россия открыта для такой совместной работы", - сказал он.
По словам президента Россия уже реализует ряд совместных транспортных проектов. Одним из них является торговый маршрут "Север - Юг", который пройдет через территорию РФ из стран Европы через Каспийский регион в центральные азиатские государства, Иран и Индию. Другой, "Европа - Западный Китай", соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря. Третий маршрут, "Арктика - Сибирь - Азия", пройдет через Восточную Сибирь соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов.
"Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта, это на самом севере России, на полуострове Ямал. Реализацию всего комплекса проектов Северного морского пути намерены ускорить и завершить", - сказал глава государства. Президент РФ добавил, что основой для равноправных, направленных на будущее политических отношений в том числе между азиатскими странами, является экономическое партнерство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития.