Путин заявил, что Россия готова развивать транспортную сеть между странами Евразии

"Без создания современной автомобильной, морской, железнодорожной инфраструктуры невозможно развивать торговлю, промышленную кооперацию, налаживать взаимные обмены в любых других сферах. Необходимо вместе подумать, как нам ускорить формирование такого евразийского транспортного каркаса, настоящей сети широтных и меридианных торговых маршрутов. Безусловно Россия открыта для такой совместной работы", - сказал он.

По словам президента Россия уже реализует ряд совместных транспортных проектов. Одним из них является торговый маршрут "Север - Юг", который пройдет через территорию РФ из стран Европы через Каспийский регион в центральные азиатские государства, Иран и Индию. Другой, "Европа - Западный Китай", соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря. Третий маршрут, "Арктика - Сибирь - Азия", пройдет через Восточную Сибирь соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов.

"Чтобы реализовать эту идею, сформировать недостающие звенья, мы намерены ускорить строительство железнодорожных подходов к порту Сабетта, это на самом севере России, на полуострове Ямал. Реализацию всего комплекса проектов Северного морского пути намерены ускорить и завершить", - сказал глава государства. Президент РФ добавил, что основой для равноправных, направленных на будущее политических отношений в том числе между азиатскими странами, является экономическое партнерство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития.