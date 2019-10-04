Минэнерго: ввод уголовной ответственности за полеты над объектами ТЭК потребует анализа

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Предложение о введении уголовной ответственности в России за полеты беспилотников над объектами ТЭК потребует дополнительных обоснований от компаний - владельцев таких объектов. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Российской энергетической недели статс-секретарь - заместитель министра энергетики России Анастасия Бондаренко.

Ранее замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил журналистам, что ограничения на несанкционированные полеты дронов над объектами топливно-энергетического комплекса могут быть введены уже к концу весны 2020 года. По его словам, рассматривается вопрос о введении ответственности за нарушения - вплоть до уголовной.

"Введение уголовной ответственности - это очень серьезная мера и, как правило, уголовная ответственность вводится после анализа правоприменительной практики. Для этого наши компании - владельцы объектов ТЭК на территории России должны предоставить в Минэнерго анализ фактов таких пролетов, имеющуюся информацию (если есть) - кому такие аппараты принадлежат, в каких целях они запускались и какие последствия для компаний возникли", - сказала Бондаренко.

По ее словам, инцидент, имевший место в Саудовской Аравии, показывает серьезность опасности и тяжесть последствий в случае, если владельцы беспилотников намерены совершить преступление. Однако в России подобного рода прецедентов не было, добавила она.

"Я понимаю, что подход законодателей, специалистов в области уголовного права, будет заключаться в том, что необходим анализ ситуации, примеров общественно опасных последствий для оценки степени опасности деяния, формулирования состава преступления и отсюда - какая мера уголовного наказания может быть установлена", - добавила собеседница агентства.

Законопроект в плане

Вместе с тем она подтвердила, что Минэнерго предусмотрит в плане на 2020 год разработку законопроекта о беспилотниках.

"Есть предложения компаний ТЭК о разработке законопроекта, они официально поступили в Минэнерго, мы сейчас их анализируем, обсуждаем. Обязательно предусмотрим разработку этого законопроекта в плане на 2020 год", - сказала она.

При этом план предусматривает цикл прохождения проекта - от идеи до внесения в правительство.

"Рамки этого законопроекта и его содержание будут понятны только тогда, когда мы его разработаем. Будет ли полный запрет, или будет запрет на какую-то категорию беспилотников, в каких случаях, какие исключения и так далее - это все нужно обсуждать. То, что эта идея есть, и что мы этим будем заниматься - это 100%", - резюмировала замминистра.

В середине сентября нападение беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии стало причиной падения добычи королевства на 5,7 млн баррелей из 9,8 млн баррелей в сутки.