Глава OMV надеется на пересмотр решения по OPAL

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Глава австрийской нефтегазовой OMV Райнер Зеле считает неприемлемым блокировку мощностей газопровода OPAL со стороны Польши, поскольку это наносит удар по инвестициям в газотранспортную отрасль в Германии. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу " Россия-24 " в рамках Петербургского международного газового форума, выразив надежду на пересмотр решения Европейского суда по этому вопросу.

"Если говорить прямо, то это неприемлемо, когда Польша блокирует использование инфраструктуры на территории Германии таким способом. Я был неприятно удивлен, так как считаю, что это еще не финальное решение по использованию OPAL: оно абсолютно недружелюбно по отношению к инвесторам в Германии, ведь у них возникает проблема, как окупить вложенные миллиарды в OPAL, если соседняя страна блокирует мощности газопровода и на дальнейшее инвестирование остается только половина дохода", - пояснил Зеле.

Он отметил, что ожидает разъяснений от властей ФРГ, которые должны убедить инвесторов в целесообразности вложений в проекты в Германии, после решения по OPAL. "Это просто удивительные рамки, которые будут удерживать инвесторов от реализации проектов в Германии, поэтому официальные власти должны разъяснить нам, что это не тот правовой базис, который инвесторы могут встретить в Германии", - сказал глава OMV.