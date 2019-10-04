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Глава OMV надеется на пересмотр решения по OPAL

Райнер Зеле заявил, что блокировка мощностей газопровода наносит удар по инвестициям в газотранспортную отрасль в Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Глава австрийской нефтегазовой OMV Райнер Зеле считает неприемлемым блокировку мощностей газопровода OPAL со стороны Польши, поскольку это наносит удар по инвестициям в газотранспортную отрасль в Германии. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках Петербургского международного газового форума, выразив надежду на пересмотр решения Европейского суда по этому вопросу.

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"Если говорить прямо, то это неприемлемо, когда Польша блокирует использование инфраструктуры на территории Германии таким способом. Я был неприятно удивлен, так как считаю, что это еще не финальное решение по использованию OPAL: оно абсолютно недружелюбно по отношению к инвесторам в Германии, ведь у них возникает проблема, как окупить вложенные миллиарды в OPAL, если соседняя страна блокирует мощности газопровода и на дальнейшее инвестирование остается только половина дохода", - пояснил Зеле.

Он отметил, что ожидает разъяснений от властей ФРГ, которые должны убедить инвесторов в целесообразности вложений в проекты в Германии, после решения по OPAL. "Это просто удивительные рамки, которые будут удерживать инвесторов от реализации проектов в Германии, поэтому официальные власти должны разъяснить нам, что это не тот правовой базис, который инвесторы могут встретить в Германии", - сказал глава OMV.

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