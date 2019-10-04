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Банкротство туроператора Thomas Cook

DM: Лондону придется потратить $74 млн на помощь сотрудникам Thomas Cook

По данным издания, эти средства пойдут, в частности, на компенсацию невыплаченной заработной платы и отпускных 9,5 тыс. бывших сотрудников туристической компании

ТАСС, 4 октября. Правительству Великобритании придется дополнительно потратить свыше £60 млн ($74 млн) на компенсации сотрудникам обанкротившегося британского туроператора Thomas Cook. Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mail.

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Эти средства налогоплательщиков, по данным издания, будут израсходованы, в частности, на компенсацию невыплаченной заработной платы и отпускных 9,5 тыс. человек, которые потеряли рабочие места после краха в минувшем месяце одной из старейших туристических компании в мире.

При этом британские власти уже потратили почти £100 млн для возвращения на родину более 150 тыс. британских клиентов Thomas Cook.

По данным Управления гражданской авиации, в пятницу, 4 октября, на 26 самолетах на родину возвратятся 4,5 тыс. человек, застигнутых врасплох банкротством туроператора. Остающиеся за рубежом 14 тыс. британцев будут доставлены в Соединенное Королевство в ближайшие два дня. К крупномасштабной операции по оказанию помощи клиентам, которая завершится 6 октября, привлечены, в частности, такие авиакомпании, как Virgin Atlantic и EasyJet.

Теги
ВеликобританияБанкротство туроператора Thomas Cook
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