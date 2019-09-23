Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

Одна из старейших туристических империй в мире, владелица российских "Интуриста" и "Библио-Глобуса", компания Thomas Cook заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. Руководству, акционерам и кредиторам не удалось прийти к согласию, и теперь десятки тысяч человек останутся без работы. Каким станет туристический бизнес без британского гиганта и чем все это грозит туристам?
Кто такие Thomas Cook?
Туристическая компания Thomas Cook & Son была основана в 1841 году. За 178 лет существования претерпела немало изменений, последнее из которых произошло в 2007 году. Тогда компания купила My Travel Group, которая специализировалась на продаже пакетных туров, и получила название Thomas Cook Group.
Компания функционировала на мировом рынке как туроператор и авиаперевозчик.
Только в Великобритании Thomas Cook имеет 563 офиса, в которых работают 9 тыс. человек. Еще около 11 тыс. работают на компанию в других странах.
Что пошло не так?
На фоне растущей конкуренции и снижения доходности долг Thomas Cook по состоянию на лето этого года достиг £1,7 млрд ($2,2 млрд), а акции компании подешевели на 95%. Фирма договорилась о рекапитализации в размере £900 млн ($1,1 млрд), однако позже кредиторы потребовали привлечь дополнительно £200 млн. После этого некоторые заемщики отказались от финансирования долга компании, что привело к ее банкротству и запуску ликвидации.
По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, на настоящий момент к правительству поступила просьба о выделении субсидии Thomas Cook в размере £150 млн ($187 млн).
Один из крупнейших акционеров Thomas Cook — китайская инвестиционная компания Fosun Group предложила £450 млн (почти $561 млн) в пакет для спасения британской компании. Fosun разочарована, как говорится в ее заявлении, неспособностью "найти жизнеспособное решение для ее предполагаемой рекапитализации".
Чем грозит ликвидация?
После заявления о начале ликвидации под угрозой выселения из отелей или с недействительными авиабилетами на руках оказались около 600 тыс. клиентов туроператора, причем 160 тыс. из них — британцы.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что британское правительство окажет помощь пострадавшим клиентам компании. Правительству Великобритании придется осуществить крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. Financial Times считает, что возвращение британцев на родину обойдется государству в £600 млн ($750 млн). К крупномасштабной операции по оказанию помощи клиентам, которая может продлиться две недели, привлечены, в частности, такие авиакомпании, как Virgin Atlantic и EasyJet.
Туристический гарантийный фонд Нидерландов сообщил, что поможет голландским туристам, воспользовавшимся услугами Thomas Cook Nederland и ее голландской "дочки" Neckermann Reizen.
С прекращением деятельности компании работы могут лишиться более 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. — в самой Великобритании.
Как это скажется на российском туризме?
В холдинг Thomas Cook входят две российские компании: "Интурист" и "Библио-Глобус". По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, поскольку обе российские компании являются самостоятельными юрлицами, напрямую происходящее с Thomas Cook Group на них не отразится.
В "Интуристе" заявили, что компания намерена выполнить все взятые на себя обязательства перед туристами и что банкротство головной компании на это не повлияет.
В то же время ликвидация британского гиганта может повлечь за собой снижение спроса на путевки этих компаний и привести к кризису доверия к пакетному туризму в целом.
"Такое мы уже пережили в 2014 году и знаем, как это проходит. Народ тормозится какое-то время, но затем снова начинает возвращаться к пакетному туризму, потому что есть направления, где они гораздо выгоднее, чем самостоятельные поездки", — уверена Тюрина.