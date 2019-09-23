Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

Туристическая компания Thomas Cook & Son была основана в 1841 году. За 178 лет существования претерпела немало изменений, последнее из которых произошло в 2007 году. Тогда компания купила My Travel Group, которая специализировалась на продаже пакетных туров, и получила название Thomas Cook Group.

Компания функционировала на мировом рынке как туроператор и авиаперевозчик.

Только в Великобритании Thomas Cook имеет 563 офиса, в которых работают 9 тыс. человек. Еще около 11 тыс. работают на компанию в других странах.