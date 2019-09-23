В Испании отменены 46 рейсов после объявления о банкротстве Thomas Cook

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 46 рейсов отменены в понедельник в Испании из-за объявления о банкротстве британского туристического концерна Thomas Cook. Об этом сообщило в Twitter государственное управление аэропортов пиренейского королевства.

По его информации, речь идет о рейсах, которые должны были прибыть в Испанию или отбыть из страны.

Как сообщили в Министерства развития страны, всего более 500 рейсов Thomas Cook были запланированы из Испании и в страну в ближайшие 15 дней. По информации ведомства, "были запланированы 525 операций в испанских аэропортах по направлениям Великобритания (70%), Норвегия (12%), Швеция (10%), Дания (6%) и Финляндия (2%)". "Принимая во внимание факторы высокой занятости, оценивается, что будут затронуты приблизительно 114 тыс. пассажиров, в основном иностранных туристов", - отметили в министерстве.