Британское правительство окажет помощь пострадавшим клиентам Thomas Cook

ТАСС, 23 сентября. Правительство Великобритании рассмотрит вопросы, касающиеся изменений в регулировании индустрии туризма, чтобы обеспечить защиту прав отдыхающих, в связи с началом процесса ликвидации одной из старейших туристических компании в мире, британской Thomas Cook. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон журналистам в самолете по пути в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сообщает в понедельник газета Financial Times .

"Так или иначе, государству придется вмешаться, чтобы помочь пострадавшим клиентам Thomas Cook", - отметил глава британского кабинета.

Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов туроператора, из которых 160 тыс. - британцы. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. Согласно оценке представителя Управления гражданской авиации, это может обойтись казне в £100 млн ($124,6 млн). В результате краха компании работы могут лишиться около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе около 9 тыс. - в Великобритании.

Председатель Управления гражданской авиации Великобритании Дирдра Хаттон уточнила в эфире радиостанции LBC, что возвращение из-за рубежа британских клиентов обанкротившейся компании обойдется правительству королевства примерно в £100 млн ($125 млн).

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в свою очередь заявил радиостанции Би-би-си, что в настоящий момент британские власти арендовали 45 авиалайнеров, которые заменят самолеты Thomas Cook, на которых отдыхающие должны были вернуться на родину. СМИ королевства сообщают, что это крупнейшая государственная операция по репатриации британского населения в мирное время.

По словам Джонсона, на настоящий момент к правительству поступила просьба о выделении субсидии Thomas Cook в размере £150 млн ($187 млн). "Понятно, что речь идет о крупной сумме денег налогоплательщиков", - подчеркнул премьер. Подобная ситуация может привести к значительным рискам в случае возникновения аналогичных проблем в будущем, добавил Джонсон.

Один из крупнейших акционеров Thomas Cook - китайская инвестиционная компания Fosun Group предложила £450 млн (почти $561 млн) в пакет для спасения британской компании. Fosun разочарована, как говорится а ее заявлении, неспособностью "найти жизнеспособное решение для ее предполагаемой рекапитализации".

Крах Thomas Cook скажется на всей туристической индустрии Соединенного Королевства из-за сложной цепочки партнеров компании. Речь идет о "банках, страховых компаниях, поставщиках кредитных карт, держателях облигаций, арендодателях, акционерах", а также о 6 тыс. сотрудников отелей, непосредственно связанных с туристической компанией", проинформировал газету эксперт, знакомый с ситуацией.

К крупномасштабной операции по оказанию помощи клиентам, которая может продлиться две недели, привлечены, в частности, такие авиакомпании, как Virgin Atlantic и EasyJet.