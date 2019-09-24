АТОР не видит падения спроса на туры в РФ после информации о банкротстве Thomas Cook

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не наблюдает падения туристического спроса в первые два дня после появления информации о банкротстве британского туроператора Thomas Cook. Об этом заявила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Ни "Интурист", ни "Библио-Глобус", уж тем более второй, с которым у Thomas Cook сделка не была завершена, в этой истории практически не участвовали. Поэтому можно [туры] покупать, беспокоясь не больше, чем в остальных других случаях, когда ты покупаешь у других крупных и надежных игроков", - сказала она.

Вместе с тем, по ее словам, теоретически банкротство Thomas Cook может сказаться на падении спроса. "Но я могу сказать, что за прошедшие два дня, причем включая "Интурист", мы видим, что падения запросов, если сравнивать конец сентября этого и прошлого годов, или какого-то снижения, связанного с информационной конъюнктурой, нет. Будем смотреть, что будет происходить в течение недели", - уточнила она.

При этом Ломидзе допустила, что при наличии продолжающегося негативного информационного фона вокруг Thomas Cook это может повлиять на снижение спроса. "Но, честно говоря, мне кажется, что все цивилизованно происходит вокруг этой компании сейчас. Пока не вижу оснований, чтобы динамика была сильно негативной. Но имеет место сильный имиджевый удар [по турбизнесу]", - заключила исполнительный директор АТОР.

Одна из старейших туристических компаний в мире британская Thomas Cook в понедельник объявила о начале процедуры ликвидации. В свою очередь, как сообщали в АТОР, "Интурист" продолжит свою работу, несмотря на ликвидацию владельца.