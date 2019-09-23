В Нидерландах гарантийный фонд обещал компенсировать расходы местных клиентов Thomas Cook

ГААГА, 23 сентября. /ТАСС/. Голландские туристы не пострадают от банкротства британской компании Thomas Cook. Об этом сообщил в понедельник Туристический гарантийный фонд Нидерландов - организация, которая покрывает расходы туристических компаний, испытывающих финансовые сложности.

По данным фонда, около 10 тыс. человек воспользовались услугами компании Thomas Cook Nederland и ее голландской дочки Neckermann Reizen. Граждане, чьи путевки были отменены, получат компенсации, сообщили в фонде. "Однако нашим приоритетом является оказание помощи лицам, которые уже находятся на отдыхе", - отметили в организации.

По данным газеты Algemeen Dagblad, Thomas Cook Nederland пока не объявил о банкротстве. Однако даже если это произойдет, туристы смогут завершить отпуск и вернуться домой, отмечает издание. "Туристический гарантийный фонд Нидерландов покроет данные расходы, - сказали в Thomas Cook Nederland. - А мы поможем там, где это возможно".

В понедельник стало известно, что одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации. Концерн подал соответствующее обращение в Верховный суд Великобритании, который должен назначить арбитражного управляющего.