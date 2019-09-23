Reuters: Турция не досчитается более полумиллиона туристов из-за закрытия Thomas Cook

АНКАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Прекращение работы британского туристического концерна Thomas Cook приведет к снижению турпотока в Турцию на 600-700 тыс. человек ежегодно. Об этом сообщил в понедельник в интервью агентству Reuters председатель Федерации отельеров Турции Осман Айык.

"В настоящий момент 45 тыс. туристов из Великобритании и других частей Европы прибыли на отдых в Турцию по путевкам Thomas Cook. Прекращение работы этой компании снизит туристический поток в Турцию на 600-700 тыс. ежегодно", - отметил он.

Айык также сказал, что "у британской компании в Турции есть задолженность в размере £100-200 тыс. ($124-248 тыс.) перед небольшими отелями, которые также смогут пострадать от этой ситуации".

Ранее стало известно, что одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году британская Thomas Cook, объявила о начале процедуры ликвидации. Концерн подал соответствующее обращение в Верховный суд Великобритании, который должен назначить арбитражного управляющего.